Incendi, Calabria Verde dispiega tutto il suo personale: in campo 2.500 operatori

Parla di “una lotta impari, drammatica, contro il tempo e contro la mano dell’uomo che in maniera indegna e prepotente cerca di distruggere il bene comune” il commissario straordinario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, commentando con amarezza la “situazione grave” causata dai numerosi incendi boschivi. Situazione che rischia di peggiorare ulteriormente a causa del previsto aumento delle temperature dei prossimi giorni.

“A supporto della decisione del Governo (LEGGI) visto il perdurare dell'attuale situazione di criticità emergenziale, questa mattina, d’intesa con l’assessore regionale alla Forestazione, Gianluca Gallo, ho disposto che gli operai idraulico-forestali in forze all’Azienda – parliamo di circa 2.500 uomini - siano tutti mobilitati in servizio per presidiare il territorio forestale in aggiunta alle vedette” annuncia Oliva. Una decisione che si somma a quanto già deciso nei giorni scorsi, ossia di destinare il personale di cantiere al contrasto dei roghi.