Esodo, anche oggi tre ore di fila agli imbarcaderi di Villa San Giovanni

Bollino nero anche oggi a Villa San Giovanni, dove le ore di attesa per i traghetti sono tre. E tra Scilla e Villa si registrano incolonnamenti in autostrada per circa 4 chilometri.

Per agevolare il flusso proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per i mezzi provenienti da Reggio Calabria.

Il traffico veicolare in direzione nord, in uscita a Villa San Giovanni, può usufruire del successivo svincolo di Santa Trada per reimmettersi in A2 in direzione sud per lo svincolo di Villa.

Dunque terzo giorno consecutivo per il traffico e le code in autostrada.