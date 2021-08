Al via il “Sellia young festival-cultura, ambiente, territorio”, la prima dedicata ai bambini con lo spettacolo di Angelo Gallo del Teatro della maruca. La storia di ‘Zampalesta’ cane maltrattato e pertanto indisciplinato che, trattato con amore diventa buonissimo, ha fatto prima ridere e poi riflettere tutti. Soddisfatto il sindaco, Davide Zicchinella.

Il primo appuntamento del cartellone della rassegna, promossa dall’amministrazione comunale e diretta da Pierpaolo Bonaccorso ha visto, quindi, in Piazza Vittorio Emanuele, lo spettacolo di burattini tradizionali calabresi “Zampalesta u cane tempesta”.

La storia, ambientata in un piccolo paese della calda Calabria, racconta di un cane lupo - “Zampalesta”, simbolo della paura verso la diversità o mostruosità degli animale – che esordisce sulla scena da animale dirotto in ridotto in catene dal suo padrone che scappa seminando il panico in tutta la comunità per stupire con un colpo di scena commovente che richiama l’attenzione sull’importanza dell’amore che converte e restituisce il giusto equilibrio.

Uno spettacolo coinvolgente che nasce dalla collaborazione artistica tra Angelo Gallo e Gaspare Nasuto, burattinaio napoletano che dal 1989 ricerca per Pulcinella nuove strade drammaturgiche di gusto contemporaneo: Angelo Gallo tenta, con questo progetto, di far ripartire l’arte dei burattini e far entrare la Calabria nella mappa internazionale delle regioni che ancora conservano questa bellissima tradizione culturale.

Lo spazio urbano, con le sue piazze, le vie e i parchi diventa lo scenario perfetto per una rassegna di teatro in strada. Ecco che cantastorie, band itineranti, attori, clowns, mimi, trampolieri e funamboli, burattini, marionette, giocolieri, acrobati e spettacoli di sand art ci fanno rivivere gli spazi e i luoghi della memoria storica collettiva in modo immaginifico e fantasioso. Ed ecco che l’esibizione di giocoleria di fuoco di AAA Mor Fuoco Clownerie ha fatto il resto per regalare una serata divertente.