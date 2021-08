Incidente lungo la A2: gravemente ferito un ventenne

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A2, nei pressi del comune di Rogliano, nel cosentino.

Un'auto sarebbe sbandata per motivi ancora non chiari, andandosi a schiantare contro le protezioni laterali della strada e rimanendo di traverso lungo la carreggiata.

A bordo del mezzo vi erano quattro persone, ma solo il conducente, un giovane ventenne, è rimasto gravemente ferito. Secondo i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, il giovane avrebbe riportato più traumi agli arti, al torace ed al volto.

Una condizione seria, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza all'Annunziata di Cosenza. Necessaria la presenza del personale Anas per mettere in sicurezza il tratto di strada e permettere il transito, rimasto bloccato per diverse ore.