Scivola sull’asfalto mentre è in motorino: morto dopo una settimana di ricovero

Ha avuto un epilogo drammatico l'incidente stradale avvenuto domenica scorsa nei pressi di Guardia Piemontese, lungo la Strada Statale 18. Non ce l'ha fatta Giuseppe Raimondi, trentasettenne di Fuscaldo ricoverato da una settimana presso l'Ospedale San Francesco di Paola, rimasto vittima di una brutta caduta in motorino.

L'uomo era alla guida del suo mezzo quando, per cause ancora poco chiare, sarebbe scivolato sull'asfalto perdendo il controllo della moto. Un "incidente autonomo" così come definito dai Carabinieri, ma non per questo meno serio: l'uomo ha riportato gravi ferite a seguito del colpo subito cadendo a terra, al punto che i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno far intervenire l'elisoccorso.