La Calabria brucia, Draghi firma Dpcm: mobilitata Protezione Civile, in arrivo uomini e mezzi

Si fa sempre più tesa la situazione degli incendi in Calabria: l’elevato numero di richieste di intervento e di roghi attivi ha spinto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a firmare un apposito Dpcm per attivare lo stato di mobilitazione del Sistema di Protezione Civile.

Sarà dunque lo stesso dipartimento a coordinare, a partire già da questa sera, l’invio di volontari, di organizzazioni nazionali e di colonne mobili regionali a supporto del personale già impegnato in Calabria nel fronteggiare gli incendi.

Nella sola giornata di oggi sono state inoltrate 28 richieste di intervento da tutta Italia, otto delle quali partite proprio dalla Calabria.

Il Centro Operativo Aereo Unificato ed il Dipartimento di Protezione Civile prestano il loro aiuto nello spegnimento dei roghi sia per via aerea che da terra. Ad oggi, dall’inizio della stagione, si contano oltre 900 interventi in tutta Italia.