Appennino tirrenico in fiamme, sul posto squadre di Calabria Verde

Un vasto incendio si è sviluppato in località La Castelluccia, una vasta area di territorio boscato compreso tra i comuni di Sangineto, Belvedere e Sant’Agata d’Esaro. Sin da questa mattina, assieme ai Vigili del Fuoco ed agli operai dei Consorzi di Bonifica, è intervenuta anche una squadra di Calabria Verde.

“Da soggetto deputato a mettere in atto per compito istituzionale tutte le azione necessarie a contrastare gli incendi boschivi, Calabria Verde è in prima linea con grande impegno nel contrasto dei roghi che ogni estate attentano al nostro straordinario patrimonio boschivo” spiega il commissario straordinario Giuseppe Oliva, rispondendo alle critiche riguarda una presunta assenza dell’azienda sul posto.

“Visto l’aggravarsi del fenomeno degli incendi boschivi, che nelle ultime settimane ha visto le sale operative della nostra Azienda gestire in media oltre 150 incendi al giorno utilizzando tutto il personale disponibile, ed il perdurare di temperature elevate spesso accompagnate da forti venti, ho disposto con decorrenza immediata che il personale di cantiere impegnato in attività ordinarie di forestazione sia adibito, all’occorrenza, a supporto nelle attività di bonifica degli incendi” conclude Oliva. “Una decisione che testimonia ulteriormente il massimo impegno e la straordinaria allerta che garantisce una presenza radicale dei nostri uomini e dei nostri mezzi sul territorio”.a