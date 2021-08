Covid, si dimezzano i contagi: 104 nuovi casi e nessun decesso

Sembra aver subito un netto rallentamento la corsa del contagio in Calabria: negli ultimi due giorni i bollettini regionali hanno evidenziato la presenza di oltre 200 casi quotidiani, che oggi invece si riducono a 104 nuovi contagi e nessun decesso, a fronte di 2.154 tamponi processati.

Il maggior aumento di positivi si riscontra proprio nella provincia di Reggio Calabria (+47), seguita da quelle di Vibo Valentia (+24), di Cosenza (+22), di Crotone (+7) e di Catanzaro (+2). Dall’inizio della pandemia in Calabria sono stati effettuati 1 milione e 13.263 tamponi, mentre il tasso di positività si fissa al 4,83%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 24.346 (+47), mentre i casi attivi sono 1.030. Di questi: 998 in isolamento, 30 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.971 i guariti e 345 i decessi.

Nel vibonese, casi covid salgono a 5.718 (+24) e gli attivi sono 111. Di questi: 107 si trovano in isolamento e 4 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.515 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.978 (+22), ed i casi attivi sono 976. Di questi, 943 sono in isolamento, 32 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.423 guariti e 579 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.923 (+7) e gli attivi sono 247. Di questi: 240 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.574 i guariti e 102 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 10.539 (+2), mentre i casi attivi 217. Di questi, 211 in isolamento, 6 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.177 pazienti e ne sono deceduti 145.