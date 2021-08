Moto d’acqua spericolate tra Bianco, Africo e Bovalino. Ancora multe e sequestri

Ancora moto d’acqua spericolate nel reggino. Tanto che i carabinieri di Africo, Bianco e Bovalino, in un’operazione congiunta con la Delegazione di Spiaggia di Bianco, hanno multato due mezzi e fatto un sequestro.

I carabinieri hanno infatti controllato il litorale costiero tra Africo e Bovalino, alla ricerca delle moto d’acqua che, nei giorni scorsi, hanno creato pericolo e disagio ai bagnanti.

Nei giorni scorsi diversi bagnanti hanno segnalato le moto d’acqua, da qui l’avvio dei controlli. Così i Carabinieri a terra, Guardia Costiera a mare (con le motovedette della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica) e Polizia in aria (con un elicottero del V Reparto Volo di Reggio Calabria), hanno pattugliato la costa, e hanno sanzionato due persone (una ad Africo, una tra Bianco e Bovalino) per sosta vietata, dato che non è consentito lasciare le moto d’acqua in spiaggia.

Inoltre, nella fiumara Bonamico, sempre tra Bianco e Bovalino, una moto d’acqua è stata sequestrata a carico di ignoti. Il proprietario, inseguito in acqua da un gommone della Capitaneria di Porto, è scappato prima in acqua e poi sulla battigia, per paura dei controlli.