Esodo, imbarchi: anche oggi oltre tre ore d’attesa a Villa San Giovanni

Due chilometri di incolonnamenti a partire da Santa Trada sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Ne da notizia Anas che annuncia tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia di oltre tre ore. Anas segnala inoltre rallentamenti con code in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni. Stessa situazione che si è verificata ieri (QUI).



Così per agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria. E in prossimità della rampa di svincolo, il personale di Anas e della Protezione Civile sono impegnati, come nella giornata di ieri, a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua.

Nella giornata di ieri, la situazione si è normalizzata intorno alle 21.