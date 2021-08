A Cicala la tappa della campagna itinerante di Legambiente “Ricicla estate”

Tappa a Cicala per “Ricicla estate”, la campagna itinerante promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con Conai. Supportati dai ragazzi dell’associazione Terra Mater, che da due anni si occupa della tutela ambientale di questi luoghi, e insieme all’associazione Cicalart, i volontari e il team della campagna, coordinata dalla direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, hanno coinvolto i bambini in giochi sulla raccolta differenziata e parlato di tutela e rispetto del territorio.

Concluso il momento ludico-didattico alcuni volontari, tra cui il primo cittadino di Cicala, si sono spostati sul “torrente Grande” e dedicati alla pulizia e al monitoraggio dei rifiuti. Numerosi i partecipanti e grande entusiasmo tra i ragazzi, molti dei quali hanno chiesto di supportare i volontari nelle attività di pulizia del fiume.

Il sindaco - che non si è voluto perdere questo importante appuntamento, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’iniziativa promossa dal Circolo Legambiente di Catanzaro e di questo li ringrazio, ma soprattutto sono contento della partecipazione dei bambini e ragazzi di Cicala che hanno dimostrato di conoscere, apprezzare e soprattutto voler tutelare l’ambiente che li circonda”.

Si dichiarano soddisfatti anche i ragazzi di Terra Mater, i quali sono stati essenziali, soprattutto nella fase di pulizia del fiume: “Un’iniziativa di fondamentale importanza che dà lustro a questi luoghi e che mira soprattutto ad instillare nei giovani una profonda lezione di rispetto nei confronti di questa terra che merita di essere tutelata e valorizzata”, ha spiegato il presidente di Terra Mater.