Covid in Calabria, ancora contagi. Oggi un decesso e 238 nuovi casi

Ancora 238 contagi da Covid-19 in Calabria. Numeri in linea con quelli di ieri quando i positivi nel bollettino sono stati 235 (QUI). Ma oggi si registra un decesso avvenuto nel Crotonese.

Il numero più alto di casi si registra nel Reggino dove i nuovi positivi sono 91, seguono Cosenza (+65), Catanzaro (+28), Vibo Valentia (+23), Crotone (+21). Sono inoltre 10 i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato. Dati emersi con i 3.373 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-1 sono state 72.059, mentre il totale dei decessi arriva a quota 1.266. I guariti di oggi sono 130, mentre il totale da inizio pandemia è 68.015. Gli attuali positivi sono 2.778 (+107).

Diminuiscono i ricoveri tanto nei reparti ordinari, quanto in terapia intensiva. In questo momento le persone ricoverate nelle strutture Covid sono 74 (-2), mentre in terapia intensiva si trovano 4 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 2.700 persone (+110).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 24.299, mentre i positivi di oggi sono 91. Attualmente i casi attivi sono 1.002, di cui 27 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 973 in isolamento domiciliare (+72). I casi chiusi sono 23.297, di cui 22.952 guariti (+20); 345 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 65, ma da febbraio si sono ammalati in 23.956. Attualmente i casi attivi sono 977, di cui 32 ricoveri in reparto (-2); 1 in terapia intensiva; 944 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 22.979, di cui 22.400 guariti (+75); 579 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica "Oggi un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti in regione, viene riportato tra i guariti fuori regione, in quanto è stata accertata la reale residenza; un nuovo ricovero, non in terapia intensiva, riguarda un residente fuori regione”.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 10.537, i positivi delle ultime 24 ore sono 28. Attualmente i casi sono 215, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 210 in isolamento domiciliare (+12). I casi chiusi sono 10.322, di cui 10.177 guariti (+16); 145 deceduti. L’Asp di Catanzaro comunica che dei 29 soggetti positivi di oggi 1 è soggetto residente fuori regione.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 21, mentre i casi totali si attestato a quota 6.916. Attualmente i casi attivi sono 247, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva (-1); 242 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 6.669, di cui 6.567 guariti (+14); 102 deceduti (+1). L'Asp di Crotone comunica che dei 27 soggetti positivi di oggi 1 è soggetto residente fuori regione. Cinque positivi di ieri sono stati spostati nel setting fuori regione.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 23 nuovi positivi, per un totale di 5.694 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 93, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 91 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.601, di cui 5.509 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, al momento i casi attivi sono 244 (+7), per 657 casi in tutto. I nuovi positivi sono 10, i guariti 410 (+3), tre i decessi totali. In isolamento domiciliare si trovano 2140 persone (+6), mentre ricoverati ci sono 3 pazienti (+1).