Reggio Calabria, poliziotti salvano coppia di anziani intrappolati dal fuoco

Una situazione di estremo pericolo quella verificatasi all’interno di un appartamento a primo piano nel quartiere di Archi, a Reggio Calabria: un incendio aveva invaso la cucina, generando una densa ed asfissiante nube di fumo nero, bloccando ogni via di fuga agli anziani residenti.

A dare l’allarme la figlia dell’anziana coppia assieme ad altri residenti. Immediato l’intervento sul posto degli agenti della “Nibbio” e della Squadra Volante, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco ed a presonale medico del 118.

Gli anziani non riuscivano ad abbandonare l’appartamento nonostante l’aiuto della figlia, e per questo si è reso necessario l’intervento degli agenti. Nonostante la scarsa visibilità sono riusciti a raggiungere l’abitazione e prelevare la coppia di anziani, portata in salvo ed affidata alle cure dei sanitari.

Terminate le operazioni di spegnimento, sarebbe stata accertata la causa accidentale dell’incendio, nato probabilmente a seguito del malfunzionamento di un elettrodomestico. Gli anziani, in evidente stato di agitazione e con evidenti difficoltà respiratorie, non sarebbero in pericolo di vita. Sottoposti a controlli medici anche gli agenti intervenuti.