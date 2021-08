Calabria ancora nella morsa delle fiamme: 65 interventi nelle sole ultime 12 ore

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Continua inesorabilmente a bruciare la Calabria tutta: dal Pollino all’Aspromonte, dallo Jonio al Tirreno, fli incendi boschivi che stanno pervadendo l’intera regione, non pare vogliano dare alcuna tregua agli instancabili Vigili del Fuoco, impegnati oramai ininterrottamente da giorni insieme agli uomini della Protezione Civile e di Calabria Verde, l’azienda regionale che si occupa di forestazione.

Alimentato dal caldo torrido delle ultime ore, così come dal vento forte che soffia su alcuni dei territori interessati, aumenta in modo impressionante il numero dei roghi, alcuni anche dal risvolto tragico, come il decesso, ieri, di due persone, zia e nipote, morti ustionati a San Lorenzo, nel tentativo di salvare dal fuoco il proprio uliveto (QUI).

In Calabria, e solo nelle ultime 12 ore appena trascorse, sono stati infatti ben 65 gli interventi a cui sono stati chiamati i pompieri in servizio in tutta la regione.

Particolarmente colpite dalle fiamme sono, almeno al momento, le provincie di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Proprio in quest’ultima zona sono attualmente al lavoro ben cinque velivoli Canadair che con i loro getti stanno tentando senza tregua di contenere un vasto incendio sviluppatosi tra i comuni di Bagaladi e Condofuri.

Imponenti anche gli incendi avvenuti nella notte nell’area del catanzarese, in particolar modo a Gizzeria ed a Badolato.