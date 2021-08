Rallentamenti all’imbarco per la Sicilia. Anas: “Oltre tre ore di attesa”

Notevoli rallentamenti del traffico si stanno registrando in queste ore nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni lungo l’autostrada A2, dove si registra un incolonnamento di traffico lungo almeno 2 chilometri, tra gli svincolo di Santa Trada e Villa San Giovanni.

È quanto rende noto l’Anas, che fa sapere che tali ingorghi sono dovuti ai rallentamenti per gli imbarchi presso i traghetti per la Sicilia. Secondo la società stradale, ci sarebbe un tampo di attesa medio di oltre tre ore. Anche per questo motivo, al fine di defluire il traffico, è stato chiuso lo svincolo per il traffico proveniente da Reggio Calabria.