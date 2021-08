Covid, Torromino (Fi): “La scuola deve ripartire”

Sergio Torromino

“Noi della calabri più di altre regioni infatti non potremmo più permetterci chiusure delle scuole o limitazioni alla frequenza in presenza dei nostri studenti al contrario devono essere messi nelle condizioni dal primo giorno di scuola di recuperare gli apprendimenti perduti”. È quanto dichiara in una nota il deputato Sergio Torromino.

“Con la ripresa prevista nel post-Covid e con gli interventi del Pnrr occorre programmare interventi urgenti per favorire una nuova istruzione nella nostra regione partendo da interventi sull’edilizia scolastica, trasformando le scuole da caserme in campus con ambienti dotati di tecnologie per gli apprendimenti del terzo millennio” ribadisce l’eponente forzista, denunciando la “situazione di grande difficoltà” in cui versa la scuola calabrese.

“Per tutte queste ragioni le istituzioni regionali calabresi devono prevedere interventi straordinari di sostegno alle scuole partendo dalla formazione degli insegnanti che non possono essere lasciati solo ad affrontare la deprivazione culturale e le tante forme di povertà educative presenti nei nostri giovani. Aiutare i docenti e le scuole non è solo un dovere ma anche una necessita” chiede ancora Torromino.

“Senza giovani calabresi con elevate competenze la nostra regione non potrà guardare alle sfide del terzo millennio” conclude. “Occorre guardare al futuro con lucidità e concretezza ed inaugurare una nuova stagione per i nostri giovani e per l’intera Calabria”.