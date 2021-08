“Aperti e liberi” contro la “dittatura” del green pass: mappa e manifestazioni anche in Calabria

Ha iniziato a circolare prima via Telegram, poi via Facebook ed infine ha invaso il web, la mappa dei “dissidenti” di Io Apro, commercianti di vari settori che hanno deciso di non chiedere il green pass. Una scelta dettata dall’obbedienza alla Costituzione, secondo quanto riferito dagli ideatori della mappa, che vogliono così esercitare “il proprio diritto al lavoro e che non accettano limitazioni non giustificate”.

Nella mappa, che è in continuo aggiornamento anche dopo essere stata resa pubblica, si contano migliaia di attività commerciali lungo tutta Italia. Anche la Calabria non fa eccezione: sono infatti oltre 20 gli esercizi segnalati sparsi in tutte le province.

Visto il clamore generato dalla diffusione della mappa, è stato reso noto che questo pomeriggio, a partire dalle 18, in “più di 110 città in tutta Italia” si svolgeranno “proteste contro la dittatura” che proseguiranno ad oltranza per ogni sabato “finché la dittatura non sarà distrutta”. Tra le città dove sono organizzati i sit-in troviamo Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.