Africo, oltre 50 contagi in una settimana: scatta la zona rossa

L’avanzata del covid non si arresta, ed un nuovo comune finisce in zona rossa fino al prossimo 17 agosto. Si tratta di Africo, dove negli ultimi 6 giorni si è verificato un aumento del 92% di nuovi contagiati. I casi di coronavirus accertati nell’ultima settimana sono infatti 52, su di una popolazione di poco più di 3 mila abitanti.

Su consiglio dell’Asp di Reggio Calabria, il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha dunque firmato una nuova ordinanza restrittiva. Lo stesso ha anche ricordato che negli ultimi 14 giorni in Calabria i valori di incidenza “sono più che raddoppiati”, e che ci troviamo al “limite” di 46 casi ogni 100 mila abitanti nonostante le ospedalizzazioni siano, a suo dire, stabili.

Infine, lo stesso Spirlì ha voluto fare il punto sulla variante Delta: questa sarebbe la causa dell’83% dei nuovi contagi, e per questo è necessario “mantenere alto il livello di attenzione, sia per contenere la risalita della curva dei contagi, che per il possibile aumento del grado di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva dell’intera Regione, da cui si può determinare la possibile collocazione in una fascia di rischio più elevata e l’adozione di restrizioni da parte del governo centrale”.