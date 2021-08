Fuga di gas a Strongoli, intervento dei vigili del fuoco

Fuga di gas gpl da un serbatoio a Strongoli in via porto antico 70. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone e di Cirò Marina che hanno fatto evacuare, in via precauzionale, 20 persone, residenti in 10 abitazioni della zona.

Sono inoltre arrivate sul posto unità Nbcr/Lpg del comando di Catanzaro nucleo regionale che hanno direzionale il gpl verso una torcia, per bruciarlo in modo controllato.

L’intervento si è concluso intorno alle 5.30 circa. Fino al termine delle operazioni di soccorso parte della spiaggia è rimasta inaccessibile, così come la strada in prossimità dell’area.