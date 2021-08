Pulizia canale 19, Cdq per Margherita Aps: “Pronti a intervenire, troppi ritardi dal Comune”

Non ci sta l’associazione CdQ per Margherita APS. A seguito della delibera del Comune di Crotone per pulire e mettere in sicurezza il canale 19 in zona Margherita a Crotone, ancora nulla è stato fatto. E si è detta pronta a intervenire.

Come scrive il presidente dell’associazione Sebastiano Aloia “non vi è stato alcun riscontro oggettivo, anche per la semplice manutenzione ordinaria. Attività propedeutica e necessaria che dovrebbe anticipare, in base alla delibera, la messa in sicurezza”.

Così l’associazione ha deciso di attivarsi, anche solo per la manutenzione ordinaria. Aloia si è fatto fare un preventivo da una ditta specializzata per il lavoro iniziale di semplice pulizia. E annuncia che laddove dovesse persistere “il disinteresse dell’ente” l’associazione è pronta a procedere “in maniera autonoma alla pulizia del canale, “atto dovuto” per la tutela della sicurezza dei cittadini che abitano in loco”.