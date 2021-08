Incendi nel reggino, arrivati mezzi aerei e squadre dei vigili

È ancora critica la situazione incendi nel reggino e in particolare San Lorenzo dove sono decedute due persone (LEGGI), Roccaforte, Condofuri e Roghudi. Per questo motivo è stata indetta in prefettura una riunione alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati dai roghi, i referenti della Città Metropolitana, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile Regionale e di Calabria Verde.

Sono state esaminate approfonditamente le situazioni dei comuni interessati dagli eventi e le attività di soccorso in itinere allo scopo di ottimizzare, quanto più possibile, le risorse disponibili. Sui luoghi con fiamme intense sono arrivati un mezzo aereo per potenziare gli interventi di spegnimento che lambiscono il centro abitato di Roccaforte, e altre squadre dei Vigili del Fuoco a supporto delle attività.

È stato poi contattato il centro operativo aereo unificato del dipartimento della Protezione civile nazionale che ha inviato due Canadair che, in un primo momento, hanno raggiunto Grotteria e San Luca; successivamente, su indicazione del direttore delle operazioni di spegnimento di Calabria Verde, entrambi i mezzi aerei sono stati inviati a San Luca.