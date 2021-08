Balzo in avanti dei contagi. In un solo giorno 235 nuovi casi, nessun decesso

È balzo in avanti per i contagi in Calabria dove oggi i nuovi positivi sono 235 con 3.126 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Un aumento significativo rispetto anche a ieri quando i casi erano 164, con circa 2.700 test fatti. (QUI)

Oggi il bollettino non registra alcun decesso, ma da inizio pandemia le morti da o per il coronavirus sono state 1.265. Sono invece 71.821 i casi totali di Sars-CoV-2.

È Reggio Calabria il territorio che registra più casi con i suoi 113 positivi, seguono poi Cosenza (+53), Crotone (+29), Catanzaro (+20), Vibo Valentia (+11), altra regione o stato (+9).

I guariti delle ultime ore sono 93, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 67.885. Gli attuali positivi sono in tutto 2.671, di cui 142 solo oggi.

C’è un nuovo ricovero nei reparti ordinari dove si trovano 76 persone, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 5 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 2.590 persone (+141).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi di oggi sono 113, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 24.208. Attualmente i casi attivi sono 931, di cui 28 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 901 in isolamento domiciliare (+95). I casi chiusi sono 23.277, di cui 22.932 guariti (+7); 345 deceduti.

Nel Cosentino il totale dei casi è 23.891, mentre i malati di oggi sono 53. Attualmente i casi attivi sono 987, di cui 34 ricoveri in reparto (-2); uno in terapia intensiva; 952 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 22.904, di cui 22.325 guariti (+51); 579 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 20, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 10.509. Attualmente i casi attivi sono 203, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 198 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 10.306, di cui 10.161 guariti (+13); 145 deceduti. L’Asp di Catanzaro comunica che dei 22 soggetti positivi di oggi 2 sono soggetti fuori regione.

Nel Crotonese i casi sono 29, ma da febbraio i casi totali sono stati 6.895. Attualmente i casi attivi sono 241, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); uno in terapia intensiva; 235 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 6.654, di cui 6.553 guariti (+7); 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che dei 36 soggetti positivi di oggi 5 sono migranti. Due soggetti positivi di ieri sono stati spostati al setting fuori regione.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 11, mentre da febbraio si sono ammalati in 5.671. Attualmente i casi attivi sono 72, di cui 2 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 5.599, di cui 5.507 guariti (+3); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi totali sono 647, mentre i casi do oggi sono 9. I guariti sono 407 (+2), in isolamento si trovano 234 persone.