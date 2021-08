San Lorenzo. Tentano di salvare dalle fiamme il loro uliveto, muoiono per le ustioni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I corpi senza vita di due persone, una di 53 anni (C.M.), una donna, e l’altra di 34 (C.A.), un uomo, rispettivamente zia e nipote, sono stati ritrovati intorno alle 14 e 45 di oggi in un terreno di proprietà privata a San Lorenzo, in località Gutta, in un’area del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Le vittime, da quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto, sarebbero decedute per le ustioni dovute ad un incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area in cui sono state ritrovate. Presumibilmente sono rimaste uccise nel tentativo di salvare dalle fiamme il proprio uliveto.

Sul posto sono presenti gli uomini della Polizia di Stato, i militari della Stazione dell’Arma di Bagaladi e i loro colleghi della forestale del Parco d’Aspromonte.