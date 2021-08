Polizia. Al via le vendite del Calendario 2022: il ricavato finanzierà progetto Unicef

Anche per il prossimo anno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza realizzerà il calendario della Polizia di Stato che, attraverso gli scatti fotografici, racconterà l’attività delle donne e degli uomini della nostra Amministrazione al servizio della comunità. Protagonisti dell’edizione 2022 saranno i 12 scatti vincitori di un concorso rivolto a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e indetto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Il costo del calendario è di 8 euro per la versione da parete, e 6 euro per la versione da tavolo.

Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus che finanzierà il progetto “Covax, per un accesso equo e globale ai vaccini”. In risposta ai crescenti bisogni causati dalla pandemia da Covid-19 l’UNICEF sostiene la collaborazione globale Access to Covid-19 Tools-Accelerators (ACTC-A), volta ad accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso a nuovi test diagnostici, terapie e vaccini contro il Covid-19.

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e/o il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro il prossimo 20 settembre, effettuando un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2022 per il progetto Unicef COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini.

La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata (entro e non oltre il prossimo 20 settembre 2021) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura che fornirà i dettagli sulla consegna.