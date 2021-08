Anci. sindaco Manna ai colleghi: “determinati nelle sfide a cui è chiamata la Calabria”

Con una lettera indirizzata alle colleghe e ai colleghi sindaci, il neo presidente Anci Calabria, Marcello Manna, ha voluto ringraziare i primi cittadini: “per la fiducia accordatami”, illustrando loro le idee progettuali e le linee d’intervento che: “ponga l’azione dei Comuni al centro di iniziative per le nostre comunità e i nostri territori”.

“È necessario avere interlocuzioni periodiche per affrontare con grande determinazione le sfide a cui è chiamata la Calabria. Ci sono aspetti di carattere nazionale ed altri propri dei nostri territori. Penso alla proposta di modifica del Tuel nella parte riguardante lo scioglimento dei comuni presentata da Anci Calabria circa due anni fa e fatta oggetto di interrogazioni parlamentari. Allo stesso modo, di grande attualità, è la questione relativa agli aspetti finanziari dei nostri Comuni con particolare attenzione a quelli che sono in regime di dissesto e predissesto”, ha aggiunto Manna nella missiva.

Nonostante le stringenti emergenze, il presidente Anci Calabria ha ribadito come: “bisogna, tuttavia, progettare il futuro. Questo mi permette di ricordare il POR 2021/2027 su cui è avviata un’azione di interlocuzione con le Amministrazioni locali per raccogliere osservazioni e proposte. Si tratta di rendere concreti progetti di sviluppo dei nostri territori sia per quanto riguarda i singoli comuni, sia per ciò che attiene gli ambiti territoriali interessati da specifiche progettazioni. Questo richiederà valutazioni e interlocuzioni continue e credo sia anche il metodo migliore per offrire contributi concreti e realizzabili. Anci Calabria sulla programmazione dovrà dare un rilevante contributo”.

“Colgo anche l’occasione per sollecitare, sempre a proposito di ripresa, questa volta per ciò che attiene al settore scuola, di provvedere a comunicare al Dipartimento Istruzione Università Ricerca Scientifica e Innovazione della Regione Calabria la situazione delle aule scolastiche, quella relativa al trasporto degli alunni e ai dati relativi alla vaccinazione del personale scolastico. Ci aspetta un periodo di intenso lavoro ma sono certo che con il contributo di tutti voi potremo realmente raggiungere obiettivi importanti e ambiziosi”, ha concluso Manna.