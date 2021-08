Regionali, ora è ufficiale: la Calabria al voto il 3 e 4 ottobre

Nino Spirlì lo aveva già annunciato, ma l’ufficialità sulla data del voto in Calabria arriva solo oggi. Con la firma decreto 145 il presidente facente funzioni ha indetto le elezioni per il rinnovo del presidente e della giunta regionale in concomitanza con le elezioni amministrative decise dal Viminale (LEGGI). Si andrà al voto, dunque, il prossimo 3 e 4 ottobre.

“Finalmente, la Calabria torna al voto al termine di un anno difficile e marchiato a fuoco dalla limitazioni dettate dalla pandemia globale. La democrazia regionale torna in possesso delle sue imprescindibili liturgie elettorali, da cui dipende il principio di rappresentanza dei cittadini” ha dichiarato Spirlì a seguito della firma. “Buon voto a tutti i calabresi”.

Sarà dunque un unico election day, che in Calabria riguarderà 85 comuni e l’assetto regionale. Le votazioni svolgeranno nella giornata di domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23, e nella giornata di lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.