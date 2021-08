Crotone, monta la protesta degli ex Akros: contratto di lavoro in scadenza

(Foto: Saverio Marafioti, Fb)

Attimi di tensione questo pomeriggio in Piazza della Resistenza a Crotone: alcuni lavoratori ex Akros e in servizio all’Akrea, la società del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti, sono usciti dalla sala consiliare sull’ampio balcone del Municipio per protestare - da quanto si apprende - per la mancanza di certezze sul loro futuro lavorativo.

Lo stato di agitazione degli ex dipendenti è da ricondurre all’imminente scadenza dei loro contratti a tempo determinato.

Nonostante diverse riunioni con l’amministrazione ed i vertici di Akrea, non si sarebbe prospettata per ora alcuna soluzione sul loro destino, considerano che non si possono più prorogare i contratti ormai in scadenza.

I 18 dipendenti interessati, infatti, hanno già ottenuto il rinnovo nei limiti previsti dalle norme in materia e quindi non si può più ricorrere ad alcuna proroga.



Si dovrebbe passare dunque e necessariamente all’assunzione a tempo indeterminato, ma non avendo certezze su tale volontà, e possibilità, si prospetta anche lo spettro del licenziamento.



Giunti sul posto i Vigili del Fuoco dopo che uno degli operai si è messo a cavalcioni sulla balaustra del balcone.