Incendi boschivi, oggi 35 richieste di intervento: 9 dalla Calabria

Non diminuiscono gli interventi giornalieri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, impegnati quotidianamente contro vasti ed estesi incendi che stanno attanagliando l’intero Sud Italia. Nella sola giornata odierna, 5 agosto, sono state 35 le richieste di soccorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato: 12 dalla Sicilia, 9 dalla Calabria, 7 dal Lazio, 4 dalla Basilicata, 1 dalle Marche, 1 dalla Campania ed 1 dalla Sardegna.

L’intera flotta aerea è stata attivamente impegnata nello spegnimento di 12 roghi, mentre per 3 incendi è stato impossibile assegnare unità aeree nonostante i Canadair giunti in aiuto dalla Francia grazie al Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Per tali incendi le attività di contenimento proseguono serratamente via terra.