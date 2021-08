Contrasto incendi boschivi, Calabria Verde si attiva per attività di bonifica

“Il personale di cantiere impegnato in attività ordinarie di forestazione sia adibito, all'occorrenza, a supporto nelle attività di bonifica degli incendi”. È quanto disposto in via emergenziale dal commissario straordinario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva: l’azienda negli ultimi giorni si è trovata a fronteggiare, assieme ai Vigili del Fuoco, una media di 150 incendi al giorno, trovandosi così costretta ad impegnare tutto il personale disponibile.

“Le attività saranno individuate dalle sale operative, che indicheranno ai direttori dei Lavori dove dislocare gli operai per le predette attività di bonifiche, finalizzate alla realizzazione di una fascia perimetrale di sicurezza esterna all'area percorsa dal fuoco. Qualora persista l'attuale situazione di criticità emergenziale il personale posto in ferie potrà essere richiamato in servizi” conclude Oliva, ricordando che dall’inizio dell’anno Calabria Verde ha fronteggiato 3.438 incendi di cui 520 in bosco.