Movida, scoperta nuova “serata” in locale di Sant’Andrea: decine di giovani beccati a ballare

Non si placano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Soverato, che negli ultimi giorni hanno effettuato diversi interventi nel soveratese al fine di far rispettare le norme anti-contagio e verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte delle attività stagionali.

Purtroppo però, nella scorsa nottata i militari non hanno potuto fare a meno di notare un’ulteriore violazione alle misure di contenimento del coronavirus: sul lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio era infatti in corso una vera e propria serata, con musica ad alto volume e numerosi giovani intenti a ballare senza mascherine e senza rispettare il distanziamento.

La serata, come emerso da successivi controlli, sarebbe stata organizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni. Per questo motivo, il titolare dell’attività è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti contagio e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il locale, che dovrà rimanere chiuso per 5 giorni lavorativi, è stato posto sotto sequestro.