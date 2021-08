Serata danzante senza rispettare le norme anti-Covid: chiuso locale a Stalettì

Ancora un locale chiuso per violazione delle misure anti-Covid nel catanzarese. Dopo l’irruzione in un locale di Soverato (QUI), gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PAS sono tornati in azione la scorsa notte per un controllo in un noto locale di Stalettì.

I poliziotti, fatta irruzione, si sono ritrovati davanti numerose persone che erano intente a ballare senza indossare dispositivi di sicurezza e senza che fosse rispettato il previsto distanziamento.

Nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti dal Questore di Catanzaro per contrastare forme di assembramento ovvero accertare il regolare rispetto delle misure disposte per contenere il contagio da COVID – 19, nella decorsa notte personale mentre era in corso una serata musicale con DJ, a cui partecipavano numerosi avventori che, intenti a ballare, occupavano tutto il perimetro del locale.

Il titolare, che aveva organizzato la serata con Dj in assenza delle necessarie autorizzazioni, è stato denunciato alla competente Autorità e il locale posto sotto sequestro con conseguente chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di cinque giorni.

Inoltre, al titolare è stata contestata anche la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 Euro.