Sbarchi. Soccorsi in acque crotonesi 67 migranti

Ancora sbarchi sulle coste crotonesi. Solo questa mattina sono stati 67 i cittadini extracomunitari - tra cui uomini, donne, e alcuni minori - giunti nel porto della città pitagorica.

Gli stessi erano stati intercettati dalla Guardia di Finanza mentre si avvicinavano alla costa con una piccola imbarcazione.

Raggiunto il porto sotto scorta, per i migranti - per lo più di origine irachene e iraniana - sono iniziate le operazioni di sbarco dove hanno operato il Funzionario di turno in Questura, personale della Questura, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Scientifica, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Croce Rossa, tutti muniti di sistemi di protezione individuale.

Dopo un primo screening sanitario presso il porto e la prima identificazione i migranti sono stati condotti da personale della Questura presso il Regional Hub “S. Anna” di Isola Capo Rizzuto.