Crotone. In casa con dosi di eroina, marijuana e contanti. Arrestato 38enne

Detenzione ai di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l’accusa mossa a un 38enne crotonese, “pizzicato” con bilancini di precisione, denaro in contanti e dosi di eroina e marijuana.

Nel corso di un controllo, gli agenti delle volanti hanno perquisito la casa dell’uomo dove hanno trovato: due bustine con eroina; due involucri, uno in carta e uno in cellophane, con marijuana; due bilancini intrisi ancora di eroina; diversi ritagli di cellophane dello stesso colore e materiale di quelli utilizzati per confezionare l’eroina; 895 euro in contanti.

Gli esami di laboratorio hanno accertato che l’eroina pesava 67,05 grammi, mentre la marijuana un grammo.

Dopo gli adempimenti di rito e dopo aver sequestrato il materiale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, è stato portato nel carcere di Crotone in attesa del rito direttissimo.