Lega, inaugurata nuova sede a Pietrapaola

Sede della Lega a Pietrapaola. Il vice segretario nazionale Andrea Crippa ha infatti inaugurato la nuova sede di Pietrapaola alla presenza di numerosi tesserati e del referente locale Alessandro Berardi, oltre al presidente del Consiglio ed al sindaco di Crosia, Francesco Russo e Tonino Russo.

A tagliare il nastro c’erano anche il commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno, Pietro Molinaro e Franco Recupero, referente provinciale Lega della Provincia di Reggio Calabria. A seguire un incontro con oltre 200 cittadini di Crosia.

Dopo i saluti di Francesco e Tonino Russo e della referente locale Graziella Guida, l’intervento degli esponenti del partito che hanno voluto rimarcare “l’importanza delle elezioni regionali che poterebbero cambiare il volto della Calabria”.

Saccomanno ha sottolineato che “è un momento fondamentale per cambiare la Calabria ed evitare che i figli di Calabria debbano andare via, potendo la Lega portare novità, competenza e capacità. Un lavoro costante e radicale per individuare una nuova classe dirigente che deve essere la vera differenza delle prossime elezioni”.