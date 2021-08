Cariati, esposto in procura contro l’emergenza idrica

“Il Comune sporge formale denuncia e invia un esposto alla Procura della Repubblica contro quanti stanno provocando questo disagio gigantesco nei confronti della popolazione e dei turisti, con danni a tutta la rete turistica e commerciale”. Lo rende noto la sindaca di Cariati, Filomena Greco, a seguito delle diverse denunce lanciate nei giorni scorsi.

La stessa, pur riconoscendo la gravità della situazione denunciata dalla Sorical – circa la presenza di numerosi allacci abusivi che causerebbero la carenza d’acqua – non può non tener conto del “crescente rischio di ordine pubblico e di emergenza igienico-sanitaria” visto anche il perdurare delle alte temperature.

“I nostri concittadini e gli ospiti non riescono a far fronte alle minime esigenze igienico sanitarie primarie e basilari, disagi che si ripercuotono sul diritto alla qualità della vita di un’intera popolazione, soprattutto su bambini, disabili ed anziani, ai quali gli uffici non riescono a dare pronta risposta” continua la sindaca, che ha chiesto alla Protezione Civile, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Crotone e Cosenza ed al Prefetto “un urgente approvvigionamento idrico” tramite autobotte.