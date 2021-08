Incendio invade la strada: Anas chiude il transito lungo la Statale 660

Un nuovo, vasto incendio sta attanagliando il cosentino in queste calde ore, mettendo in pericolo non solo l’ecosistema ma anche gli automobilisti: le fiamme infatti hanno raggiunto e lambito la Strada Statale 660 di Acri, costringendo a bloccarne temporaneamente il transito.

Lo rende noto l’Anas, che è già intervenuta sul posto (dal chilometro 19,000 al 24,000) bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Le fiamme infatti colpiscono pericolosamente la strada, e rendono insicuro il passaggio.