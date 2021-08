Covid. Nuovo aumento: 151 casi e 3 decessi. Effettuati oltre 1 milione di tamponi

Nuovo balzo in avanti per il numero di contagiati in Calabria. Con 2.564 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, si sono registrati 151 nuovi positivi e, purtroppo, 3 decessi. Si registrano inoltre 241 guariti assieme ad una riduzione di 93 positivi rispetto a ieri,

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Cosenza (+62), seguita da quelle di Reggio Calabria (+38), di Catanzaro (+24), di Crotone (+18) e di Vibo Valentia (+3). Dall’inizio della pandemia in Calabria sono stati effettuati 1 milione e 1.875 tamponi, mentre il tasso di positività risale a 5.89%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.794 (+62), ed i casi attivi sono 1.270. Di questi, 1.234 sono in isolamento, 35 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.945 guariti e 579 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sfondano i 24.040 casi (+38), mentre i casi attivi sono 808. Di questi: 779 in isolamento, 27 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.891 i guariti e 341 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.473 (+24), mentre i casi attivi 194. Di questi, 189 in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.135 pazienti e ne sono deceduti 144.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.829 (+18) e gli attivi sono 186. Di questi: 181 si trovano in isolamento, 4 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 6.542 i guariti e 101 i deceduti.

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.651 (+3) e gli attivi sono 58. Di questi: 57 si trovano in isolamento e 1 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.501 i pazienti guariti e 92 i deceduti.