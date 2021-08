Produzione culturale, la Regione approva tutte le proposte

Nino Spirlì

“Oggi è un giorno significativo per chi è impegnato nella valorizzazione culturale della Calabria”. Lo afferma in un comunicato il presidente facente funzioni Nino Spirlì, annunciando l’approvazione della graduatoria definitiva per l’avviso sulla promozione e produzione culturale.

“Diamo più sostegno a un settore cruciale che merita di rialzarsi prima possibile, dopo i mesi terribili del lockdown” ha continuato Spirlì, sottolineando come tutte le proposte presentate siano state approvate. La Regione dunque si appresta a finanziare circa 1 milione e 605 mila euro a valere sui fondi Pac 2007-2013 e 2014-2020.

“Ringrazio i dipartimenti coinvolti per il grande sforzo compiuto. La Regione è vicina a tutti gli addetti ai lavori che, con la loro professionalità e creatività, portano in alto il nome di questa terra” conclude Spirlì. “Adesso è ora di guardare al futuro con uno spirito rinnovato, ma senza mai dimenticare il rispetto delle regole anti-Covid”.