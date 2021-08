Filiera ittica, nuovo bando regionale: 1 milione per innovazione e competitività

Gianluca Gallo

“La Regione intende sostenere con particolare attenzione la filiera ittica, segmento fondamentale per l’economia dell’intero territorio, promuovendo la competitività delle Pmi del settore”. È quanto affermato dall’assessore regionale Gianluca Gallo, nell’annunciare un nuovo bando da 1 milione di euro per porti e ripari per la pesca.

Un finanziamento che coprirà “al 100% investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, incluso quanto occorrente per la raccolta di scarti e rifiuti marini, con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, diminuire l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro”.

Il bando, finanziato dai fondi Feamp, permetterà ad ogni partecipante di ottenere un finanziamento massimo di 125 mila euro. C’è tempo per partecipare fino a fine settembre.