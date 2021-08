Sicurezza in marre: numerose infrazioni nelle acque di Le Castella, sanzioni per oltre 20 mila euro

Prosegue senza sosta l’attività della Guardia Costiera nell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto nell’ambito della proficua collaborazione attivata con la convenzione sottoscritta ad inizio stagione tra Capitaneria di porto di Crotone, Comune di Isola Capo Rizzuto e Provincia di Crotone in qualità di Ente gestore.

Il personale Guardia Costiera assegnato al nuovo presidio stagionale di Le Castella opera quotidianamente al fine di garantire la sicura e regolare fruizione turistico-balneare e la tutela ambientale nelle acque e sulle coste ricadenti nell’AMP di Capo Rizzuto.

In meno di un mese sono state elevate sanzioni per oltre 20 mila euro. Solo questa mattina sono state sequestrate più di 50 nasse posizionate abusivamente sui fondali dell’Area Marina Protetta in zona B.

Gli illeciti perseguiti sono riconducibili principalmente alla condotta irregolare di acquascooter, inottemperanza alle prescrizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare e dell’ordinanza di sicurezza della navigazione che regolamenta l’uso di unità da diporto, attività di noleggio imbarcazioni non autorizzate dall’Ente gestore e attività di pesca abusiva o non autorizzate dall’Ente gestore, oltre che transito di unità da diporto in zone vietate e mancanza delle dotazioni di sicurezza presso le strutture balneari.