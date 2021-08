Giovani in agricoltura: pubblicati 3 nuovi bandi del Gal Sts

Il Gal STS ha pubblicato l’Avviso relativo al "Pacchetto Giovani" per nuovi insediamenti di giovani agricoltori. Con tale Bando si intende incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale. Possono essere candidati interventi da realizzare in uno dei 39 comuni del Gal STS – Savuto, Tirreno, Serre Cosentine. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 ottobre 2021.

È stato inoltre pubblicato il secondo Avviso per la misura 7.4 per investimenti inerenti all’introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale. Il Bando è destinato ai 39 Comuni dell'area Gal di riferimento. La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per tale Avviso è il 12 ottobre 2021.

Il Gal STS rende anche note in pre-informazione le modalità per la partecipazione al Bando per la Misura 16.4.1 relativa a progetti di Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo Sviluppo di filiere corte e mercati locali nei Comuni periferici ed ultraperiferici dell’Area Interna SNAI Alto Savuto: Bianchi, Carpanzano, Panettieri, Scigliano. Tutti i dettagli dei suddetti bandi sono disponibili sul sito www.galsts.it