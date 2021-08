Incendio nella notte a Paravati: distrutto autocarro e diversi container

Un vasto incendio si è scatenato la scorsa notte in via Caporale Mazzeo, a Paravati di Mileto, e ed è stato necessario l’intervento di 18 unità Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, con otto automezzi, per non mettere in pericolo gli abitanti della zona.

Le prime fiamme si sono scatenate intorno all’una di notte e ad essere interessato è stato per primo un autocarro. Il fuoco, in poco tempo, ha poi raggiunto alcuni container per lo stoccaggio di materiale ed dei tubi in polietilene temporaneamente depositati sul posto.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme e il fumo nero e denso hanno raggiunto le abitazioni in zona e una, a causa delle elevate temperature, ha riportato dei danni ad una facciata.

Fortunatamente non si registrano feriti ma il camion, con tutto il suo carico, e il materiale presente nei container sono andanti completamente distrutti.