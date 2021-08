Tragico impatto tra auto e moto sulla Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’: un morto

Ancora morti sulle strade calabresi. L’ennesima tragedia si è consumata poco fa sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 333,300, in corrispondenza di Scaro-Reggio-Scornavacca-Vardano, nel comune di Fiumefreddo Bruzio.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e una moto ed una persona, un 25enne di Fiumefreddo che era alla guida di quest'ultima, è morta sul colpo. Al momento sono sconosciute le cause e la dinamica dell’incidente. Ferito il conducente del furgoncino.

Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine, i sanitari del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

(Notizia in aggiornamento)