Elezioni, il Viminale conferma: al voto il 3 ed il 4 ottobre

Dopo settimane di incertezza e date “ballerine”, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha reso note le date per le prossime elezioni amministrative, che si terranno i prossimi 3 e 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 dello stesso mese.

Tale provvedimento riguarderà 1.162 Comuni in tutta Italia, compresi 18 capoluoghi tra cui figura Cosenza, ed interesserà oltre 12 milioni di elettori. Tale provvedimento, dunque, non sancisce la data delle elezioni regionali – che riguarderanno Calabria e Sicilia – in quanto saranno i rispettivi governatori ad approvare un’apposita ordinanza, facendo verosimilente coincidere la data del voto.

C’è attesa, quindi, per l’annuncio ufficiale da parte del presidente facente funzioni Nino Spirlì, che potrebbe arrivare entro la fine della settimana. Lo stesso si è più volte detto “pronto” in caso di elezioni al 3 ottobre.