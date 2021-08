Montalto, avverte malore dopo incidente stradale: inutili i soccorsi

Ha avuto un epilogo drammatico un incidente stradale avvenuto quest’oggi nella frazione di Taverna di Montalto Uffugo: due veicoli si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 248, e nessuno è rimasto ferito a seguito dell’impatto.

Uno dei due guidatori – un settantenne del posto, finito contro il guard rail a seguito dell’impatto – ha però iniziato ad avvertire un malore subito dopo l’incidente, stramazzando al suolo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Purtroppo i soccorritori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo assieme al medico legale.

Sul posto anche la Polizia Municipale ed i Carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.