Tenta la fuga ed aggredisce i poliziotti: un arresto nel quartiere Rom di Crotone

Pomeriggio movimentato per gli agenti della Squadra Volante della Questura di Crotone, che intervenuti nell’ambito dell’operazione Estate Sicura si sono visti aggredire da un fuggitivo ed accerchiare dalla folla dei residenti, nel tentativo intimidatorio di lasciar andare l’arrestato.

Il tutto è accaduto attorno alle ore 18 di ieri, 2 agosto, quando una volante ha notato il comportamento sospetto di un uomo: questi, non appena intravista la pattuglia, si sarebbe dato alla fuga tra i vicoli del quartiere Acquabona, nel tentativo di dileguarsi. Ne è nato un’inseguimento, durante il quale il soggetto ha tentato di disfarsi di un borsello che portava con se.

Fermato dopo poche decine di metri, l’uomo ha reagito violentemente contro gli agenti, tentando di aggredirli senza successo. Condotto presso la vettura, i due poliziotti si sono visti accerchiati dai residenti dell’area, intervenuti a difesa dell’arrestato.

Quest'ultimo, intranto, continuava a dimenarsi nel tentativo di liberarsi dalla presa, sgomitando e calciando, finché nella foga lo stesso è caduto a terra sbattendo la testa e procurandosi una ferita alla nuca.

Recuperato il borsello, questo conteneva 3 involucri contenenti complessivamente circa 38 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Non senza difficoltà, il soggetto - P.M., trentaduenne catanzarese già gravato da un mandato di cattura - è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima, è stato condotto presso il carcere cittadino.