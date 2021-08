Petrolmafie, chiuse le indagini: tra i 94 indagati il presidente della Provincia di Vibo Valentia

È salito da 56 a 94 il numero degli indagati nell’ambito dell’operazione Petrolmafie Spa (LEGGI), nota anche come Rinascita 2 e portata a termine dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Contestati a vario titolo i reati di associazione di stampo mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, evasione fiscale, estorsioni ed intestazione fittizia di beni.

Secondo quanto ricostruito dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dai Ros dei Carabinieri, i vari soggetti sarebbero coinvolti in un commercio fraudolento di prodotti petroliferi: l’intera attività sarebbe stata gestita dal clan dei Mancuso di Limbadi, ed avrebbe potuto contare anche sull’asservimento di esponenti politici al fine di omettere controlli e verifiche.

Proprio sul piano politico infatti è stato tirato in ballo anche il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, accusato dalla Dda di aver accettato da Giuseppe D’Amico, imprenditore ritenuto vicino alla ‘ndrangheta, un “pacchetto di voti” tra gli elettori di vari comuni del vibonese, al fine di poter ottenere la carica. In cambio, Solano avrebbe garantito l’impegno di non intralciare l’attività del sodalizio omettendo controlli, verifiche e doveri d’ufficio.

Tra gli indagati eccellenti figura l’ex consigliere comunale di Vibo Valentia Francescantonio Tedesco, rimasto coinvolto anche nell’operazione Imponimento.