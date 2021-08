Dissesto idrogeologico nel crotonese, dalla Regione 300 mila euro per interventi

“Non si può arretrare di un millimetro e noi non lo faremo davanti ai rischi prodotti dal clima, soprattutto in una terra fragile come la Calabria”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, annuncia uno stanziamento da oltre 300 mila euro per interventi volti a contrastare il rischio idrogeologico nel crotonese.

Nello specifico, si tratta di fondi destinati al ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Fego e Fatagò: saranno ripristinati gli argini in cemento armato, verrà effettuata una risagomatura ed il decespugliamento, al fine di favorire il deflusso idrico senza intoppi. La gara, avviata in urgenza lo scorso 14 luglio, dovrebbe completarsi entro 150 giorni.

“Stiamo investendo molte risorse per interventi a difesa del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico” conclude Spirlì. “Risorse che erano colpevolmente rimaste accantonate per anni”.