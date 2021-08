Cosenza. Rubano oltre 170 vestiti in vari negozi: arrestata un’intera famiglia

Erano soliti aggirarsi nei pressi dei negozi lungo Corso Mazzini, dai quali riuscivano a far sparire, di volta in volta, alcuni capi di abbiglialmento. È successo a Cosenza, dove un’intera famiglia – padre, madre e due figli maggiorenni – è stata denunciata per ricettazione dai Carabinieri.

Questi, a seguito di numerose segnalazioni, hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questi furti. Dopo diversi mesi, è stata individuata una famiglia residente tra Viale Giacomo Mancini e Via Popilia, grazie all’utilizzo della videosorveglianza ed al minuzioso lavoro dei militari.

Eseguita una perquisizione domestica, i dubbi hanno trovato fondamento: rinvenuti all’interno dell’abitazione circa 170 capi di abbigliamento di varie marche, con ancora etichette ed antitaccheggio attaccati, per un valore complessivo di circa 8 mila euro. Non si esclude che alcuni di questi prodotti siano stati sottratti nel corso di furti notturni con “spaccata”, e dunque non durante l’orario di apertura.

Il tutto è stato sequestrato, mentre i quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.