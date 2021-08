Covid, contagi tornano a tre cifre: 123 nuovi casi ed un decesso

Dopo un fine settimana “al ribasso”, in Calabria tornano ad aumentare i casi di coronavirus. Aumento dovuto anche al maggior numero di tamponi processati, che nelle ultime 24 ore ammontano a ben 3.451 rispetto ai 1.401 di ieri (LEGGI).

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+63), seguita da quelle di Crotone (+20), di Catanzaro e di Cosenza (entrambi +14) e di Vibo Valentia (+8). Complessivamente abbiamo raggiunto i 999.311 tamponi processati, con una percentuale di tamponi positivi che si “abbassa” al 3,56%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sfondano i 24.002 casi (+63), mentre i casi attivi sono 808. Di questi: 781 in isolamento, 26 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.854 i guariti e 340 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.811 (+20) e gli attivi sono 173. Di questi: 168 si trovano in isolamento, 4 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 6.537 i guariti e 101 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.449 (+14), mentre i casi attivi 181. Di questi, 176 in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.124 pazienti e ne sono deceduti 144.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.732 (+14), ed i casi attivi sono 1.391. Di questi, 1.358 sono in isolamento, 31 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.764 guariti e 577 decessi.

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.648 (+8) e gli attivi sono 59. Di questi: 57 si trovano in isolamento e 2 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.497 i pazienti guariti e 92 i deceduti.